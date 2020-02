Йовович: Бедная малышка Ошун с трудом справлялась с желтухой с момента ее рождения, но, наконец, мы взяли это под контроль

13.02.2020, 10:54, Новости дня

Голливудская актриса Мила Йовович рассказала в Instagram, что ее новорожденная дочь Ошун, у которой обнаружили желтуху, пошла на поправку.

«Бедная малышка Ошун с трудом справлялась с желтухой с момента ее рождения, но, наконец, мы взяли это под контроль, чтобы забрать ее домой с «одеялом Били», которое использует синий свет для расщепления антител к билирубину в ее крови. К трубке подключен вентилятор, так что оно не перегревается, что поначалу было немного страшно, но теперь я привыкла к нему. Хотелось бы, чтобы солнечного света было достаточно, но из-за несовместимости нашей крови только солнечный свет ей не поможет», – рассказала актриса.

Она также добавила, что получает удовольствие от провождения времени с новорожденной.

«Я могла бы остаться так навсегда! Лежа в пижаме целый день, кормя малышку! Это буквально рай для меня. Я все время думаю, что сейчас живу в лучшие дни своей жизни, а эти дети еще такие маленькие! Нет ничего лучше, когда они вокруг нас», – написала Йовович.

Пост она сопроводила снимком своих дочерей Ошун и Эвы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Poor baby Osian has been having a hard time kicking her jaundice since she was born, but finally we got it under control enough to take her home with a “Bili Blanket” which uses blue light to break down the bilirubin antibodies in her blood. It has a ventilator attached through a tube so it doesn’t overheat which was a bit scary at first, but now I’m used to it i suppose. I wish sunlight was enough, but because of our blood type incompatibility sunlight alone won’t help her * . Here is a pic that the awesome @chrissbrenner took of what our situation is at the moment. I mean apart from the blue blanket, I could stay like this forever! Laying around in my pj’s all day long nursing a sweet little tiny baby! It’s literally heaven for me. All the time I think that I’m living the best days of my life right now, while these kids are still little! There is nothing better, having them all around us. Spending our days together. *

Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich) 12 Фев 2020 в 7:04 PST

О том, что Йовович стала мамой в третий раз, сообщила ее старшая дочь Эва.

Милла Йовович родилась 17 декабря 1975 года в Киеве.

Она замужем за режиссером Полом Андерсоном. У пары есть еще две дочери: младшая, Дашиэл, родилась 1 апреля 2015 года, старшая, Эва Габо, – 3 ноября 2007 года.

В августе 2019 года Йовович, сообщая о новой беременности, призналась, что до этого пережила выкидыш.