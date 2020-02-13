Нидерланды отказали Москве в просьбе судить россиян – фигурантов по делу MH17 в РФ

13.02.2020, 10:54, Новости дня

Нидерланды отклонили просьбу Москвы о том, чтобы россиян, подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17 Malaysia Airlines в 2014 году, судили в РФ. Об этом сообщает Radio Free Europe / Radio Liberty со ссылкой на министра юстиции Нидерландов Ферда Грапперхауса.

Министр заявил, что российская сторона в октябре 2019 года направила письмо, в котором просила Нидерланды рассмотреть вопрос о передаче уголовного преследования трех подозреваемых по делу о MH17 в Москву.

«Министерство юстиции и безопасности ответило, что передача уголовного производства в отношении трех российских подозреваемых властями Нидерландов не является возможной», – сообщил Грапперхаус в своем письме в парламент.

Он подчеркнул, что суд над ними «является важным шагом в установлении правды и справедливости для всех 298 жертв рейса MH17 и их родственников».

По словам нидерландского министра, правительство страны уверено в независимости и высоком уровне своего правосудия.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (это граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

28 сентября 2016 года в Нидерландах международная следственная группа, состоящая из представителей Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины, объявила промежуточные итоги расследования.

Согласно выводам экспертов, рейс MH17 был сбит из комплекса «Бук», привезенного из России, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что «Бук» прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада вооруженных сил РФ. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ «экс-министру обороны ДНР» Игорю Гиркину, экс-главе «разведки ДНР» Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона «ГРУ ДНР» Леониду Харченко. Позже им предъявили обвинения.

9 марта 2020 года в юридическом комплексе недалеко от аэропорта Схипхол начнется рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин авиакатастрофы.

Гиркин и Дубинский заявляли, что отказываются давать показания на процессе. Пулатова в суде будет защищать международная группа из двух голландских адвокатов и одного российского.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Нидерланды отказали Москве в просьбе судить россиян – фигурантов по делу MH17 в РФ

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