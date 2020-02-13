Еще трое экс-беркутовцев, возможно, вернутся в Киев, но у них проблемы с документами – адвокат

13.02.2020, 10:54, Новости дня

Бывшие беркутовцы Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Олег Янишевский, возможно, вернутся в Киеве. Об этом 12 февраля «Громадському радіо» сообщил адвокат Игорь Варфоломеев.

По словам адвоката Аброськин и Зинченко сейчас находятся в оккупированном Донецке, а Олег Янишевский – в оккупированном Луганске.

Отвечая на вопрос о вероятных причинах невозврата в Киев, адвокат заявил, что у них возникли проблемы с документами – «фактически нет паспортов».

«У Зинченко там фотография вообще – еще когда он получал паспорт в 16 лет. И он сейчас недействителен. И потом вопрос выезда – были сложности и у Сергея с Александром (экс-беркутовцев Тамтуры и Маринченко, которые вернулись в Киев, – «ГОРДОН»)», — сказал адвокат.

Отвечая на вопрос о том, могли ли трое беркутовцев до сих пор не вернуться из-за опасений повторного ареста, Варфоломеев ответил: «Я бы учитывал, что недоверие существует».

По мнению адвоката Валентина Рыбина, Янишевский, Зинченко и Аброськин могли до сих пор не вернуться в Киев из-за «необеспеченной возможности участвовать в заседаниях с сохранением для них свободы».

Рыбин отметил, что у Тамтуры и Маринченко до обмена была легче мера пресечения – домашний арест, и поэтому риск оказаться под стражей после возвращения у них теоретически ниже, чем в случае с Янишевским, Зинченко и Аброськиным, которые до обмена были в СИЗО.

Варфоломеев подчеркнул, что все пятеро бывших беркутовцев последовательно не хотели участия в обмене. В частности, об этом они заявляли в суде. По словам защитника, адвокаты решили не вмешиваться в процесс.

Он добавил, что в конце бывшие беркутовцы согласились на обмен якобы в интересах государства.

«Было условие такое: или все, или никто», — добавил адвокат.

Следующее заседание по этому делу состоится 17 марта. По мнению Рыбина, оно не состоится из-за отсутствия Зинченко, Янишевского и Аброськина заседание, вероятно, перенесут. Варфоломеев утверждает, что возможно до этого времени обвиняемые вернутся.

Представители обвинения по «делу Майдана» комментировать возвращения экс-беркутовцев до заседания не хотят. Один из прокуроров Янис Симонов сказал, что некоторые меры будут принимать для того, чтобы «установить эту обстановку». Разглашать детали он отказался.

Пятерых бывших бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут» Зинченко, Аброськина, Янишевского, Маринченко и Тамтуру обвиняют в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство в тот день.

29 декабря 2019 года в рамках обмена Украина передала ОРДЛО 124 человека, в том числе пятерых экс-беркутовцев. В Генпрокуратуре Украины заявили, что это дело суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

8 февраля адвокат Александр Горошинский сообщил, что Тамтура и Маринченко вернулись в Киев. Они хотят доказать свою невиновность, так как уверены, что «не совершали преступлений». Общественная организация «Семьи героев Небесной сотни» выразила возмущение этим фактом.