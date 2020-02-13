Politico: Белый дом ищет переговорщика по контролю над ядерными вооружениями

13.02.2020, 10:52, Новости дня

Советники президента Дональда Трампа предлагают назначить переговорщика высокого уровня, который курировал бы переговоры по ядерной проблематике с Москвой, сообщила газета Politico.

Ссылаясь на анонимных бывших американских чиновников, газета пишет, что поиск подходящей кандидатуры, возможно, является причиной задержки решения Трампа по поводу целесообразности продления последнего крупного договора о контроле над вооружениями между США и Россией.

В публикации говорится, что переговорщик будет действовать в качестве спецпосланника, фокусирующегося на переговорах о контроле над вооружениями. И хотя Москва, вероятно, станет его главным зарубежным партнером на переговорах, Трамп может настоять, чтобы дипломат занялся более сложной задачей – убедить Китай включиться в эти дискуссии.

Пока администрация не смогла найти человека, которых хотел бы заняться этой работой, сообщили Politico два бывших американских чиновника.

Поиск ведется с конца прошлого года. Согласно разным источникам, в качестве возможных кандидатов назывались бывший посол и ядерный переговорщик Ричард Берт, сотрудник министерства финансов Маршал Биллингсли, а также бывший советник по национальной безопасности при Джордже Буше-младшем Стивен Хэдли.

Politico пишет, что от Трампа все настойчивее требуют согласиться на продление договора СНВ-3 – исторического соглашения по контролю над вооружениями, которое вступило в силу в 2011 году.

Согласно договору, США и Россия могут иметь не больше 1550 развернутых ядерных боеголовок дальнего радиуса действия. Число средств доставки не может превышать 700 для каждой стороны. Сторонники продления договора все более активно описывают мрачные последствия, которые могут наступить, если договор прекратит существование в феврале следующего года.