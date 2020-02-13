Карасин назвал «искусственной проблемой» ситуацию с совещанием СЕ в Грузии

13.02.2020, 10:51, Новости дня

Сенатор, бывший заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин назвал «искусственной проблемой» ситуацию с возможными осложнениями из-за проведения заседания комитета министров Совета Европы в Тбилиси.

«Участвовать РФ там будет, кто поедет туда – это скорее вопрос богословский», – добавил Карасин, передает РИА «Новости».

Днем ранее МИД заявил о возможности провокаций со стороны Грузии в СЕ.

В Тбилиси 14-15 мая пройдет совещание комитета министров Совета Европы. При этом МИД Грузии опроверг сообщения о том, что грузинские власти могут обратиться к руководству Совета Европы с просьбой перенести из Тбилиси в Страсбург майское заседание Комитета министров. Глава минюста Грузии Теа Цулукиани заявила, что Тбилиси грозят санкции в случае отказа принять российскую делегацию.  



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Карасин назвал «искусственной проблемой» ситуацию с совещанием СЕ в Грузии

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