Московская биржа открылась снижением

13.02.2020, 10:51, Новости дня
Индекс Мосбиржи на открытии торгов в четверг опустился на 0,3% – до 3113,34 пункта, индекс РТС снизился на 0,9% и составил 1543,26 пункта.
Следует из данных Московской биржи.
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13.02.2020, 10:51, Новости дня
Индекс Мосбиржи на открытии торгов в четверг опустился на 0,3% – до 3113,34 пункта, индекс РТС снизился на 0,9% и составил 1543,26 пункта.
Следует из данных Московской биржи.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
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