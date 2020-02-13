Московская биржа открылась снижением

13.02.2020, 10:51, Новости дня

Индекс Мосбиржи на открытии торгов в четверг опустился на 0,3% – до 3113,34 пункта, индекс РТС снизился на 0,9% и составил 1543,26 пункта.

Следует из данных Московской биржи.