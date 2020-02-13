Volkswagen AG рассекретила информацию о купеобразном кроссовере Tayron X

13.02.2020, 10:47, Разное

Компания Volkswagen AG раскрыла технические характеристики своего нового купеобразного кроссовера Tayron X. Первая публичная демонстрация автомобиля будет проведена после всех тестовых испытаний, предварительная стоимость новинки пока не объявлена.
В зависимости от модификации кроссовер Volkswagen Tayron X получит 2,0-литровый двигатель, мощностью 186 или 220 л.с. Мотор работает в связке с автоматической трансмиссией и передним приводом. Максимальная модификация автомобиля будет оснащена полным приводом.

По своему выбору покупатель сможет активировать ряд дополнительных опций. Так, кроссовер Volkswagen Tayron X поддерживает работу с системами круиз-контроля, климат-контроля и предотвращения столкновений, датчиками дождя, механизмом подогрева сидений, электроприводом, продвинутым мультимедийным оборудованием и камерами кругового обзора.

По словам производителя, отличительной чертой Volkswagen Tayron X станет панорамная крыша. В компании уверены, что их новый автомобиль будет одним из самых востребованных в мире.



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Volkswagen AG рассекретила информацию о купеобразном кроссовере Tayron X

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