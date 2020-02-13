Специалисты Mayo Clinic назвали симптомы рака головного мозга

13.02.2020, 10:47, Разное

Специалисты Mayo Clinic назвали основные симптомы рака головного мозга. Ранняя диагностика значительно повышает шансы больного на выживание.
Признаки, указывающие на возникновение опухоли, зависят от её расположения, размеров, а также от самого характера новообразования. Доброкачественная гистоструктура сопровождается постепенным развитием в течение нескольких лет с периодически возникающими клиническими проявлениями. При злокачественной чаще всего заболевание начинается остро и напоминает инсульт или инфекционный вирусный менингит. Ученые исследовательского центра рекомендуют обратить внимание на нарастающую головную боль и тошноту, которые относят к начальным симптомам возникновения опухоли. Часто возникающая рвота может начаться внезапно, она не зависит от приема пищи, бывает натощак и не сопровождается болями в животе и отрыжкой. Повышение внутричерепного давления вызывает головокружение, которому сопутствует нарушение равновесия, потеря координации, шум в ушах, снижение слуха. По мере роста опухоли происходит значительное ухудшение зрения.

Интоксикация также может вызывать психические симптомы. К наиболее типичным расстройствам психики относят общую вялость, безучастность, резкую смену настроения, снижение когнитивной функции мозга, нарушение речи. В зависимости от локализации опухоли к этим признакам могут присоединяться и другие. При ее расположении в височной доли возникают обонятельные, вкусовые и слуховые галлюцинации. Поражение в районе темени сопровождается болью в конечностях. К сожалению, до сих пор не известны причины возникновения опухолей мозга. Большая вероятность, по мнению исследователей Mayo Clinic, может быть отдана наследственности, черепно-мозговой травме, неблагоприятному влиянию окружающей среды, особенно радиации.



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Специалисты Mayo Clinic назвали симптомы рака головного мозга

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