На сбежавшую из больницы петербурженку подают в суд

13.02.2020, 10:44, Новости дня

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Главный санитарный врач Санкт-Петербурга подал иск в суд на Аллу Ильину, сбежавшую из клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина, где она находилась на карантине после возвращения из Китая, передает телеканал "Россия 24". Отмечается, что зарегистрирован иск о принудительном помещении ее под меднаблюдение.

Как сообщалось ранее, Ильина самовольно покинула инфекционную больницу, разработав план "побега". Она замкнула электрическую цепь для разблокировки замка, и сбежала из изолированного бокса.

По мнению врачей, ее действия поставили под угрозу здоровье окружающих.

ВОЗ признала вспышку коронавирусной инфекции (COVID-19, Corona Virus Disease — 2019) чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Случаи заражения, кроме Китая, выявлены в 24 странах, включая Россию. На данный момент в РФ заболевших коронавирусом не зафиксировано. Оба пациента, у которых ранее обнаружили инфекцию, уже выписаны из больницы.

Властями Китая подтверждено более 44,6 тысяч случаев заражения новым коронавирусом, более 1,1 тысячи инфицированных умерли, выздоровели более 4,7 тысячи человек.



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На сбежавшую из больницы петербурженку подают в суд

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