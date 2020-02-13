В Раде признали невозможными поставки воды в Крым

13.02.2020, 10:44, Новости дня

Комитет Верховной рады Украины принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его «деоккупации», сообщил депутат от фракции партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Комитет Верховной рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации», – написал он в Telegram.

Напомним, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия  заявил, что если дать воду в Крым через Северо-Крымский канал, то Киев будет иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу. Позже Арахамия извинился за свои слова.

В Крыму ответили, что РФ не будет торговаться с Украиной по поводу возможной подачи днепровской воды в Крым взамен на уступки в переговорах по Донбассу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Крым не может служить предметом торга на переговорах между Россией и Украиной.



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В Раде признали невозможными поставки воды в Крым

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