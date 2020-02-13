12 процентов россиян изменили планы на отпуск из-за коронавируса

13.02.2020, 10:43, Новости дня

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Распространение коронавируса изменило планы на отпуск каждого восьмого россиянина, согласно данным опроса сервиса "Работа.ру".

Только пятая часть россиян планирует  отпуск в ближайшие несколько месяцев. Остальные 80 процентов не планирует отпуск.

91 процент  работодателей не стал принимать меры из-за распространения вируса. Только 5 процентов опрошенных сообщили, что на работе им выдали медицинские маски. Трем процентам отменили командировки, а одному проценту опрошенных разрешили работать из дома, цитирует исследование РИА Новости.

Исследование проводилось в феврале 2020 года среди 2,8 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов страны.



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12 процентов россиян изменили планы на отпуск из-за коронавируса

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