День святого Валентина: история праздника 14 февраля

13.02.2020, 10:42, Разное
История
Несмотря на то, что День всех влюбленных, отмечающийся 14 февраля,
не имеет отношения к религиозным праздникам, свое название он получил в честь
почитаемого и католиками, и православными Валентина Римского. Считается, что
этот раннехристианский святой, будучи армейским врачом и священником, вопреки
распоряжению императора Клавдия II Готского (Марка Аврелия Валерия Клавдия),
обручал легионеров с их невестами. За этого он был приговорен к смертной казни.
Отмечается, что уже в высоком средневековье фигура святого
Валентина и история его жизни начали обрастать новыми подробностями и специфическими легендами. Многие из
позднейших версий легли в основу современной интерпретации праздника.
Окончательно традиция празднования стала закрепляться под
влиянием английской и французской литературы XIV века. Как коммерческий проект со
многими современными атрибутами – валентинками и романтическими подарками – он был
известен уже в начале XX века. Сейчас 14 февраля отмечается как День всех влюбленных
во многих странах мира.
Церковный взгляд
14 февраля католики не проводят никаких специальных служб,
посвященных святому. Римско-Католическая церковь указывает, что праздник является частью народной традиции, а не церковного календаря. В православии дата почитания святого Валентина назначена на 19 июля,
а многие церковные иерархи относятся к празднованию Дня всех влюбленных с
предубеждением.
Откуда возник обычай дарить валентинки
Валентинка – короткое любовное послание на небольшой
открытке, чаще всего в форме сердца. Она позволяет человеку выразить свои
чувства как анонимно, если таково его желание, так и обозначив свою личность.
По одной из легенд, будучи заточенным в тюрьме, Валентин познакомился
с прекрасной девушкой по имени Юлия. Она была дочерью его тюремщика. Перед казнью он написал ей письмо с любовным признанием. Валентинку она получила и прочитала уже после того, как
священника казнили.
Впрочем, отмечается, что создание первой валентинки в
современном понимании этого слова приписывается герцогу Орлеанскому Карлу I. Будучи в заточении в 1415
году он составлял письма с признаниями в любви к собственной супруге.
Языческие корни
Примечательно, что на Руси никаких следов связи 14 февраля и
имени святого Валентина долгое время замечено не было. Этот день, согласно
церковному календарю, посвящался святому Трифону. Тем не менее, в народе
считалось, что девицам сегодня стоит молиться о хорошем муже.
На Западе же вспоминают, что задолго до возникновения
христианства в это время в Риме праздновались так называемые луперкалии. Языческий
праздник был связан с женским плодородием и «лихорадочной» любовью. По традиции
молодые люди голышом бегали по городу и хлестали встречных девушек специально
изготовленными для этих целей бичами. Те, впрочем, не прятались от ударов, а
охотно подставлялись – считалось, что это обеспечит им легкие роды и
плодовитость. Под конец торжеств без одежды оставались не только мужчины, но и женщины.
Луперкалии пользовались огромной популярностью как у простого
люда, так и у знатных горожан. Их влияние было таково, что отмечали их и спустя
пять столетий после рождения Иисуса. Считается, что для борьбы с языческим
пережитком Папы Римские ввели замещающую традицию, в основе которой оказался
христианский святой.
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