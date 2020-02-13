День святого Валентина: история праздника 14 февраля

13.02.2020, 10:42, Разное

История

Несмотря на то, что День всех влюбленных, отмечающийся 14 февраля,

не имеет отношения к религиозным праздникам, свое название он получил в честь

почитаемого и католиками, и православными Валентина Римского. Считается, что

этот раннехристианский святой, будучи армейским врачом и священником, вопреки

распоряжению императора Клавдия II Готского (Марка Аврелия Валерия Клавдия),

обручал легионеров с их невестами. За этого он был приговорен к смертной казни.

Отмечается, что уже в высоком средневековье фигура святого

Валентина и история его жизни начали обрастать новыми подробностями и специфическими легендами. Многие из

позднейших версий легли в основу современной интерпретации праздника.

Окончательно традиция празднования стала закрепляться под

влиянием английской и французской литературы XIV века. Как коммерческий проект со

многими современными атрибутами – валентинками и романтическими подарками – он был

известен уже в начале XX века. Сейчас 14 февраля отмечается как День всех влюбленных

во многих странах мира.

Церковный взгляд

14 февраля католики не проводят никаких специальных служб,

посвященных святому. Римско-Католическая церковь указывает, что праздник является частью народной традиции, а не церковного календаря. В православии дата почитания святого Валентина назначена на 19 июля,

а многие церковные иерархи относятся к празднованию Дня всех влюбленных с

предубеждением.

Откуда возник обычай дарить валентинки

Валентинка – короткое любовное послание на небольшой

открытке, чаще всего в форме сердца. Она позволяет человеку выразить свои

чувства как анонимно, если таково его желание, так и обозначив свою личность.

По одной из легенд, будучи заточенным в тюрьме, Валентин познакомился

с прекрасной девушкой по имени Юлия. Она была дочерью его тюремщика. Перед казнью он написал ей письмо с любовным признанием. Валентинку она получила и прочитала уже после того, как

священника казнили.

Впрочем, отмечается, что создание первой валентинки в

современном понимании этого слова приписывается герцогу Орлеанскому Карлу I. Будучи в заточении в 1415

году он составлял письма с признаниями в любви к собственной супруге.

Языческие корни

Примечательно, что на Руси никаких следов связи 14 февраля и

имени святого Валентина долгое время замечено не было. Этот день, согласно

церковному календарю, посвящался святому Трифону. Тем не менее, в народе

считалось, что девицам сегодня стоит молиться о хорошем муже.

На Западе же вспоминают, что задолго до возникновения

христианства в это время в Риме праздновались так называемые луперкалии. Языческий

праздник был связан с женским плодородием и «лихорадочной» любовью. По традиции

молодые люди голышом бегали по городу и хлестали встречных девушек специально

изготовленными для этих целей бичами. Те, впрочем, не прятались от ударов, а

охотно подставлялись – считалось, что это обеспечит им легкие роды и

плодовитость. Под конец торжеств без одежды оставались не только мужчины, но и женщины.

Луперкалии пользовались огромной популярностью как у простого

люда, так и у знатных горожан. Их влияние было таково, что отмечали их и спустя

пять столетий после рождения Иисуса. Считается, что для борьбы с языческим

пережитком Папы Римские ввели замещающую традицию, в основе которой оказался

христианский святой.