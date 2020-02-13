Стало известно, жители каких городов чаще других заказывают такси для других людей

13.02.2020, 10:39, Новости дня

Услуга набирает популярность.

В 2019 году аналитики Яндекс.Такси узнали, жители каких городов чаще других пользовались данным сервисом и составили своей рейтинг самых «заботливых» милионников.

Речь идет о ситуации, когда надо куда-то срочно поехать, а возможность заказать такси самостоятельно отсутствует. Или же кто-то из родственников просит заказать ему машину, например в аэропорт или на вокзал.

Для таких случаев в Яндекс. Такси с 2018 года есть функция заказа такси другому человеку. При этом пользователю даже не нужно созваниваться с человеком и сообщать номер машины или передавать, что водитель подъехал. Достаточно при заказе просто указать его контакты.

Первое место в рейтинге заняла Самара. Жители именно этого города заказывали машину другим людям чаще всего.

В пятерку «заботливых» помимо Самары вошли также Ростов-на-Дону, Уфа, Краснодар и Екатеринбург.

Полностью же рейтинг выглядит так:

Самара

Ростов-на-Дону

Уфа

Краснодар

Екатеринбург

Казань

Новосибирск

Челябинск

Москва

Волгоград

Санкт-Петербург

Пермь

Нижний Новгород

Омск

Красноярск

Воронеж

За основу были взяты данные за период с 1 января по 15 декабря 2019 года.