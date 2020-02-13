По заброшенному курорту на Бали бродят призраки

13.02.2020, 10:36, Разное

Остров Бали самый западный из группы малых Зондских островов в Малайском архипелаге. На нем есть вулканы, густые леса, красивые рисовые поля, пляжи, а у берега коралловые рифы. Туристы летят сюда, чтобы насладиться вечным летом и полежать на чистом белом песке.

Туризм приносит самую большую прибыль в экономике Бали, поэтому туристические отели растут здесь как грибы после дождя, занимая каждое подходящее место на берегу. Однако одному из них не повезло (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Большой, роскошный и живописный отель-курорт в тематическом индонезийском стиле Bedugul Taman Rekreasi Hotel был построен в 1990-е в регионе северных озер недалеко от Куты, красивого пляжа, являющегося меккой для любителей вечеринок. Не успели его достроить, как он тут же был признан одним из самых лучших отелей Бали.

Проблемы с этим отелем начались на самом деле еще до начала его строительства, дело в том, что отель был детищем Томми Сухарто и финансировался им из его же кармана, а Томми Сухарто был сыном второго президента Индонезии, которого постоянно окружали многочисленные скандалы о связях с мафией и коррупции. В 2002 году Томми Сухарто наконец угодил за свои махинации в тюрьму.

Все это с самого начала отразилось и на отеле. Его так и не успели официально открыть и он никогда не работал на полную силу. Проходил год за годом и шикарные меблированные комнаты с мраморными полами и элегантными фасадами начали ветшать и приходить в запустение, а потом отель начали поглощать джунгли с ползучими лианами.

При этом отель до сих пор так и не отважились снести и он и сейчас находится на своем месте и теперь является лакомым куском для любителей гулять по заброшкам. Эти самые любители видели в этом отеле разные странные вещи, рассказывали их остальным и потом все это начало разноситься по всей округе.

Одна из таких историй гласит, что в самом начале, когда отель был пробно открыт для группы гостей, в какой-то момент все эти гости внезапно куда-то пропали и их не нашли не живыми, ни мертвыми. И что сейчас в заброшенном отеле иногда можно увидеть их призрачные силуэты.

Другая история рассказывает, что во время этапа строительства несколько рабочих пропали без вести и что сейчас их призраки тоже гуляют по помещениям этого отеля без всякой надежды упокоиться, ведь никто так и не обнаружил их мертвые тела.

Самое интересное, это что согласно некоторым сведениям, такие случаи во время постройки отеля в самом деле были. Для строительства привлекались в том числе множество местных рабочих, и некоторые работали нелегально, поэтому сколько человек на самом деле работали в отеле точно нигде не указано. Однако то, что немало строителей буквально пропадали непонятно куда, рассказывали многие. К примеру пошел человек работать в определенную зону, а к вечеру не вернулся оттуда. Куда он делся? Самостоятельно решил бросить все и уехать отсюда или куда-то пропал? Кто знает…

Есть также теория, что весь отель окутан демонической негативной энергией и что любой человек, осмелившийся придти сюда, тут же ощутит на себе присутствие чего-то злобного. Это правда не останавливает многочисленных "сталкеров", которые приходят сюда целыми толпами, чтобы сделать фото или заснять видео.

В блоге "Mumpack Travelwrote" один из таких путешественников позже так описывал свои впечатления от нахождения в заброшенном отеле:

"Говорят, что в отеле можно увидеть души рабочих, погибших во время постройки. Я не то, чтобы верю в существование призраков, однако когда я осматривал там несколько комнат, мне внезапно стало настолько жутко, что мое сердце бешено забилось, а волосы буквально встали дыбом. Стало легче лишь когда я вышел из этих комнат наружу.

Все это мне показалось странным. Тут есть конечно своя атмосфера заброшенных мест, которая добавляет ощущения страха и отчужденности, но в этом также есть своя прелесть. Это огромное, тихое и интересное место, где мне бы хотелось осмотреть каждую комнату".

В последние годы отель Bedugul Taman Rekreasi Hotel стал еще более посещаем, так как все популярнее становится так называемый "Призрачный туризм". Любители острых ощущений специально приходят в заброшенные места с мрачной и пугающей атмосферой, чтобы пощекотать себе нервы. Им этого недостает в их мирной обыденной жизни.

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