В Дублине заметили огромные следы непонятного существа

13.02.2020, 10:31, Разное

Фотографии следов на траве были замечены в Палмерстауне, пригороде Дублина, а конкретно в парке Phoenix Park. Следы были оставлены на траве и по виду было похоже, что их оставило нечто очень тяжелое. Оно буквально вдавило траву в грязную почву.

Следы были замечены неназванной женщиной еще 20 января, после чего она прислала их в редакцию местной газеты. До сих пор не выяснилось, что могло оставить эти следы (Паранормальные новости — paranormal-news.ru). 

По словам указанной женщины, она гуляет в этом парке много лет и ранее никогда не видела тут ничего подобного. Также ни одно из местных животных не подходит на роль хозяина таких следов. 

"Мы ходили к кресту, а по возвращению к нашему автомобилю мы увидели очень большой и странный след животного. Сначала мы решили, что это чья-то шутка, однако потом мы шли дальше и эти следы продолжались на расстоянии в четверть мили. 

Поэтому мы задумались над тем, что это вероятно не розыгрыш, а что-то реально оставило эти отпечатки. Моя подруга положила свою ладонь рядом с одним следом, чтобы на фото было видно какой он большой. Мы всегда гуляем тут с друзьями и никогда не видели тут подобных отпечатков".

Редакция газеты "Dublin Live" решила обратиться за советом к ирландскому обществу исследователей йети "Irish Bigfoot" и получила от них такой ответ:

"Нам не известно о какой-либо активности в районе Дублина, однако нам поступали сообщения о наблюдениях из прилегающих районах. Особенно в горах Уиклоу. Большинство сообщений о наблюдениях бигфутов идут с более дальних северных регионов страны".

Также в организации усомнились в том, что найденные в парке следы на траве принадлежат йети. Они прямо сказали, что все это скорее похоже на какую-то детскую шутку или "там прогулялся тираннозавр".

Данный след йети на снегу (справа человеческий отпечаток для сравнения) был сделан недавно в горах Кули, в графстве Лаут. Этот след организация "Irish Bigfoot" считает совершенно подлинным. 

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В Дублине заметили огромные следы непонятного существа

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