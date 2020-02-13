Женщина целый год не пила воды, потребляя лишь влагу из фруктов и овощей

13.02.2020, 10:31, Разное

Необычная сухая диета жительницы Индонезии стала причиной бурных споров в Интернете. Дело в том, что эта женщина уверяет, что она целый год не пила воды, а всю необходимую жидкость для организма получала с поеданием фруктов и овощей.

И это не просто не нанесло ей какой-либо вред, но вылечило ее ноющие суставы и избавило от мешков под глазами, пищевой аллергии, плохой кожи и проблем с пищеварением.

35-летняя Софи Патрик, живет на острове Бали и работает тренером по йоге. Год назад она села на рискованную и странную диету (Паранормальные новости — paranormal-news.ru). Каждый день в течении 13-14 часов она вообще не поглощала никакой жидкости, а в другие часы употребляла лишь жидкость из поедаемых ею фруктов и овощей. Также женщина пила ту воду, что накапливается в кокосовых орехах.

До сухой диеты Софи страдала от отечности кожи

До начала сухой диеты, у Софи были опухлости под глазами, болели суставы, а кожа ее лица и конечностей постоянно отекала. Она обращалась к врачам, но те не находили у нее ничего опасного для здоровья, а проблему мешков под глазами рекомендовали лечить пластической хирургией.

В какой-то момент один из друзей Софи пояснил ей, что ее отеки возникают из-за накопления в организме лишней жидкости и что решить эту проблему можно ограничив себя в потреблении воды.

Софи решила осторожно попробовать такую диету и начала пить лишь соки из фруктов и то лишь в несколько часов в день. И результат тут же показал себя с самой благоприятной стороны, поэтому Софи решила растянуть такую диету подольше.

После сухой диеты

"Я искала ответы на вопросы всю жизнь и теперь Вселенная послала мне их. Питьевая вода в бутылках и из-под крана на самом деле заставляет ваши почки работать с перенапряжением и быстро вымывает все питательные вещества из вашего тела.

Вам на самом деле не нужно потреблять много воды, достаточно того, чтобы избегать обезвоживания, иначе вы будите ощущать себя раздутыми. Когда вы попробуете сухое голодание, вы скоро поймете, что ваш организм не нуждается в большом количестве воды".

По словам Софи, сейчас она чувствует себя лучше, чем когда либо и она очень воодушевлена этим результатом.

"Поначалу было очень трудно. Когда ваш рот пересыхает, мозгу поступает сигнал о том, что вам нужна вода. Это подсознательное желание, при этом я понимаю, что мой организм не обезвожен, в нем достаточно жидкости, но желание все равно очень сильно и требуется большое терпение, чтобы его сдерживать".

В завершении интервью Софи говорит, что такая диета точно не подходит для всех и что все желающие попробовать ее, должны сначала просто несколько дней просто пить лишь фруктовые соки и есть лишь фрукты, прежде чем сесть на сухую диету. Возможно, что их тела полностью отвергнут такое.

Семья Софи признает, что женщина стала лучше выглядеть, но они так и не приняли ее сухую диету и не могут понять, почему у Софи в сети возникло столько поклонников. Софи пыталась объяснить им, но для них все это слишком сложно и запутанно.

Что такое сухое голодание и опасно ли оно

Сухое голодание или абсолютный пост ограничивает потребление не только еды, но и жидкости. Под запрет попадает вода в чистом виде, бульоны, чай, кофе. Это отличает сухое голодание от множества других диет, в которых наоборот рекомендуют пить больше воды.

Любители сухого голодания как правило перечисляют следующие положительные результаты:

Потеря веса

Улучшение иммунной системы

Ускорение регенерации клеток

Снижение воспалений

Улучшение состояния кожи

Духовный подъем

При этом научно сухое голодание исследовано мало и у людей могут возникнуть серьезные осложнения.

Обезвоживание. Оно может привести к низкому кровяному давлению, что опасно для жизни.

Проблемы с почками и мочой. Из-за недостатка жидкости и редком мочеиспускании в почках могут образоваться камни, а в мочевом пузыре возникнуть инфекция.

Недостаток питательных веществ. Недостаток витаминов и минералов может сказаться на вашем здоровье.

Обмороки. Обезвоживание и пониженное давление увеличивают риск обмороков.

Сайт "Паранормальные новости" предупреждает всех читателей, чтобы они не принимали данную статью как руководство к действию и не начинали эксперименты со своим организмом без бесед с врачами.

Смотрите также

Пропавшая серьга, существо под елкой и другие истории от наших читателей

Хочу поделиться с вами своей историей. Несколько лет назад у меня умер дед и после его смерти бабушка должна была съехать с дома, так как дом после смерти деда остался его родственнице. И я пришла к бабушке помочь с вещами.

Смотрите также

Полтергейст из Саут-Шилдс: В 2005 году в английском городке родителей атаковали игрушки их сына Может ли призрак вселиться в компьютер? Истории пострадавших подтверждают это