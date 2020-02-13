Искусственный интеллект научили переписывать «Википедию»

13.02.2020, 10:31, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

Качество информации в «Википедии» может страдать не только из-за намеренных искажений или плохой работы редакторов, но и потому, что она банально устаревает. В Массачусетском технологическом институте разработали машинный алгоритм, который способен обновлять статьи в онлайн-энциклопедии.

Искусственный интеллект применялся в редактировании «Википедии» и раньше, однако его возможности ограничивались обновлением информации в жестко заданных шаблонах или борьбой с вандализмом. Новый алгоритм способен именно переписывать фразы, обновляя в них сведения и при этом не нарушая стилистику текста, сохраняя «человеческий» тон. Кроме того, он обучен дополнять наборы данных, применяемые для выявления фейковых новостей.

Система, основанная на машинном обучении, натренирована замечать различия между фразой в статье в «Википедии» и противоречащим ей утверждением с новыми фактами. Обнаружив противоречия, алгоритм выделяет в исходном тексте слова, которые необходимо удалить и те, которые необходимо оставить. После этого программа определяет, используя упрощённые представления фраз в «Википедии» и в источнике новой информации, как именно переписать статью.

В текущем виде разработка пока не готова к широкому применению — средняя оценка качества выдаваемого ею текста людьми составляет 4 по пятибалльной шкале для фактов и 3,85 для грамматики. Это лучше создававшихся ранее алгоритмов написания текста, но всё равно пока не позволяет писать фразы, неотличимые от написанных человеком.

Текст:

Вести.Hi-tech



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Искусственный интеллект научили переписывать «Википедию»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / К законопроекту о рынке земли подали более 3 тыс. поправок – нардеп Качура

02.02 / Американские СМИ объяснили опасность российских огнеметных систем

17.01 / В новую стратегию нацбезопасности Украины включили меры по снижению напряженности с Россией

22.01 / Эксперт: На назначение Решетникова главой Минэкономразвития повлияла его работа в Госсовете

21.01 / Определился состав сборной Украины на пятый этап Кубка мира по биатлону

29.12 / Данные почти 30 тысяч пользователей портала госуслуг оказались в открытом доступе

24.12 / За 25 млн грн из госбюджета решен жилищный вопрос 24 переселенцев – Минсоцполитики

30.01 / Европейский парламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС

06.01 / Оставленный на балконе ребенок насмерть замерз под Хабаровском

28.01 / Импичмент в Сенате: вызовут ли свидетелей?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика