Kia привезет в Россию два варианта нового внедорожника Mohave

13.02.2020, 10:31, Новости дня

Компания Kia получила Одобрение типа транспортного средства на свой обновленный большой рамный внедорожник Mohave. В выложенном в базе Росстандарта документе заявлен всего одни мотор для РФ — и сразу два варианта по посадочной формуле.

Итак, в РФ серьезно обновленный Mohave будет продаваться как в семи-, так и в 6-местном варианте, у которого вместо цельного 3-местного дивана в среднем ряду стоят два комфортных раздельных кресла. Его предшественник сейчас продается в РФ только в 7-местном виде.

Двигатель у Mohave для РФ вновь будет только, и это опять знакомый россиянам турбодизель. Трехлитровый V6 серии D6EB для РФ дефорсирован до 249 л.с. и 549 Нм, тогда как в Корее он выдает 260 сил и 560 Нм. Ассистируют ему система полного привода с демультипликатором, 8-ступенчатый автомат и обновленная система выбора режимов движения — список режимов пополнился предустановками для грязи, песка и снега. Колеса — 17, 18 или 20 дюймов.

Напомним, внутри Mohave изменился куда более заметно, чем снаружи. Архитектура передней части интерьера стала совершенно новой — она построена по «слоистому» принципу, который применяется на старших моделях марки. Изменились передняя панель, центральная консоль, блок приборов и все остальное — включая даже дверные панели.

Внедорожник обзавелся двумя 12,3-дюймовыми мониторами, которые выполняют функции приборной панели и экрана мультимедийной системы. Управление климатической установкой тоже стало сенсорным. Изменились материалы отделки: теперь в Mohave применяются высококачественная кожа и деревянный шпон.

Заметно расширен список опций. В него вошли, к примеру, собственная климатическая установка для задних пассажиров, акустика Lexicon, беспроводная зарядка для гаджетов, возможность установки раздельных кресел на втором ряду, электроприводы двери багажника и складывания задних сидений и тому подобное.

Ожидаемый старт продаж в РФ — 2020 год. Прошлый Mohave 2020 года выпуска сейчас стоит в РФ 2 870 000 и 3 100 000 рублей за две комплектации.

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