Вести.net: Samsung рассказала подробности о своем телефоне-раскладушке

13.02.2020, 10:30, Новости дня

Samsung, лидер глобального мобильного рынка, представил сразу четыре новых смартфона, два из них удивительны и все они очень дорогие. Зашли сразу с козырей, с нового образчика гибкой электроники. Многое про него уже было известно, но не все.

Итак, новая раскладушка называется Galaxy Z Flip, если первый гибкий Galaxy Fold — это скорее складывающийся планшет, то тут это именно телефон-раскладушка, по принципу только что вышедшего Motorola RAZR. Компактный в походном состоянии, а в рабочем получается очень солидный, дисплей 6,7 дюйма, и что самое удивительное — защищен этот гибкий дисплей не тонкой пластиковой пленкой, а стеклом. Так, по крайней мере заявили в Samsung.

Павел Кушелев: «Конечно же основные вопросы, которые есть к этому аппарату касаются собственно говоря стекла, дисплея, тем более, что в этот раз Samsung уверяет, что это какое-то гибкое стекло, а не какой ни пластик. Непонятно, как это вообще возможно с физической точки зрения, но производит впечатление другой пленки, гораздо более прочной и гораздо лучше отражающей свет. Может быть что-то в ней стеклянное и есть. По-прежнему телефон сгибается и разгибается так, что здесь остается полоска сгиба, ровно таким же образом, как у Fold, разве что поскольку она расположена теперь горизонтально, ты постоянно чувствуешь ее пальцем. Это довольно странно. И еще один момент — по-прежнему телефон сгибается так, что даже в захлопнутом состоянии есть щель и через нее можно подглядывать».

А еще для этой раскладушки придумали любопытный сценарий использования, например, полусогнутое состояние получило красивое имя Flex Mode, в этом режиме можно положить телефон на стол и сделать качественное сэлфи, так как не нужно держать аппарат в руках. На прилавках раскладушка появится с 14 февраля, в РФ за 120 тысяч рублей, в США цены начинаются от $1380, то есть можно сказать, что гибкая электроника дешевеет. $1400 — это не $2000 за первое поколение, и даже меньше, чем просят за аналогичную раскладушку от Motorola. Ненамного правда, так что тут будет решать скорее вопрос вкуса.

Galaxy S20 выходит сразу в трех версиях, сами аппараты называются просто S20, S20+ и S20 Ultra. Все с поддержкой 5G, но для РФ это пока не особо актуально, у каждого следующего если слева направо больше оперативной памяти, больше батарея, но главное — это камера. У моделей постарше их по четыре. У самой дорогой обещан 100-кратный зум. Надо понимать, что 100-кратного увеличения Samsung, как и все остальные, достигает за счет вычислительной фотографии, то есть базовое увеличение камеры лишь 4-х кратное, затем идет то, что корейцы называют 10-кратным гибридным зумом, вроде как без потери качества. Далее уже чистые вычисления, но строго говоря, любое увеличение свыше 4-х искусственное и достигается совмещением изображений с разных камер плюс нейросети. Данные для них собирает, в том числе 108 МП сенсор, самый большой из тех, что сейчас есть на рынке. Такой же использует в своем флагмане китайская Xiaomi, но поскольку производит этот сенсор Samsung все ждали, что корейцы смогут выжать из него максимум.

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Вести.Hi-tech