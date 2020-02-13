Доктора технических наук приговорили к 7,5 годам за госизмену

13.02.2020, 10:30, Новости дня

Ростовский областной суд приговорил к семи с половиной годам колонии строгого режима доктора технических наук из Новочеркасска Алексея Темирева, признав его виновным в государственной измене. Дело рассматривалось в особом порядке.

Суд признал Темирева виновным по ст. 275 УК РФ («Госизмена»). В качестве дополнительного наказания ему также назначен один год ограничения свободы после отбытия наказания, передает ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Осужденный не стал обжаловать приговор.

В июле прошлого года сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал 64-летнего Темирева, подозреваемого в государственной измене. Подробности уголовного дела не разглашались в связи с наличием в материалах грифа «секретно». Ученому грозило до 20 лет лишения свободы.



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Доктора технических наук приговорили к 7,5 годам за госизмену

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