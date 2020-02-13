Словенский футболист рассказал о главном впечатлении от Москвы

13.02.2020, 10:30, Новости дня

Словенский полузащитник ЦСКА Яка Бийол рассказал, что удивило его в России.

Бийол признался, что самым большим потрясением за полтора года, проведенных в России, стала чистота.

«Кажется, что в центре города (Москвы) ни соринки нет. Не видел такого ни в одной другой столице», – передает «Чемпионат» слова полузащитника.

В январе боец ММА Конор Макгрегор поделился впечатлением о россиянах, назвав при этом Россию прекрасным местом.



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Словенский футболист рассказал о главном впечатлении от Москвы

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