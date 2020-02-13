Мнение: Случай в Рожаве

13.02.2020, 10:30, Разное

Соединенные Штаты заявили, что местные сельчане «оккупировали» деревню, в которой они и их племя живут уже сотни лет.

Всё началось с того, что местные жители в сирийской провинции Хасака вышли на дорогу и не пропустили конвой американских военных. Слово за слово — и началась перестрелка. Погибли два местных жителя. По сообщениям, один из них — 14-летний подросток. Американцы ушли.

Позже сообщили, что ранило одного американского солдата. Он получил царапину при эксплуатации тяжелой техники. Ранение оказалось незначительное, и он вернулся в строй, — официально заявил Пентагон.

Это даже не шутка.

По сухому остатку: американцы приехали в сирийскую деревню, расстреляли двоих мирных жителей, назвали их же оккупантами, и уехали. Потом еще поныли про царапину.(с) Murado