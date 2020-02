«В целях самообороны войска коалиции открыли ответный огонь»

13.02.2020, 10:29, Разное

A civilian martyred, another wounded as US occupation forces open fire on locals in Khirbet Amu village near Qamishli city

В результате стрельбы американских оккупационных сил по местному населению в селе Хирбет-Аму близ города Камышлы погиб один человек

HASAKA, (ST)- Один гражданский был убит, а другой был ранен в среду, после того, как американские оккупационные силы открыли огонь по местным жителям из деревень Хирбет-Аму и Хаму к востоку от города Камишли. Жители собрались возле контрольно-пропускного пункта сирийской армии, чтобы помешать прохождению американского конвоя.

В то же самое время жители Бауэр аль-Буази забросали американские машины камнями и сорвали с одной из них американский флаг.

Репортер агентства SANA в Хасаке рассказал, что армейский контрольно-пропускной пункт остановил американские военные машины, проезжавшие по дороге аль-Свиш — Алая — Хирбет-Аму к востоку от Камишли. В результате сотни жителей деревень Хирбет-Аму и Хаму собрались на контрольно-пропускном пункте, чтобы предотвратить проезд конвоя и заставить американцев вернуться туда, откуда они пришли.

Репортер добавил, что американские военные стали бросать дымовые гранаты и открыли огонь по местным жителям, в результате чего был убит мирный житель из деревни Кирбет Аму и еще один, из деревни Хаму, был ранен.

В отместку местным жителям удалось повредить четыре американских машины.

Оккупанты направили к месту столкновения пять других военных машин в качестве подкрепления и для буксировки поврежденных транспортных средств и эвакуации их экипажей.

Позже репортер SANA заявил, что военные самолеты США нанесли три авиаудара по деревне Хирбет-Аму.

Он добавил, что между американскими силами и местными жителями произошли столкновения с применением легкого стрелкового оружия.

US forces kill Syrian man after roadside confrontation in rare clashes in north-east

Американские силы убили сирийца после придорожного противостояния на северо-востоке страны

Один человек был убит, а другой ранен, а один американский солдат получил легкие ранения

Материал получен 12 февраля 2020 года от официального агентства новостей Сирийского арабского государства (SANA). На снимке, предположительно, изображен мужчина, открывший огонь по американским военным машинам в городе Хербит-Амо, расположенном недалеко от северо-восточного сирийского города Камишлы. Возглавляемая США коалиция заявила, что ее силы в северо-восточной части Сирии сегодня обстреляли боевиков после того, как один из их патрулей подвергся нападению в районе города Камышлы. По словам официального представителя коалиционных сил Майлса Каггинса, патруль натолкнулся на контрольно-пропускной пункт сил сирийского режима, и попал под огонь из стрелкового оружия со стороны неизвестных лиц. В целях самообороны войска коалиции открыли ответный огонь.

Возглавляемая США коалиция, борющаяся с боевиками ИГИЛ, заявила, что в среду, солдаты открыли огонь на контрольно-пропускном пункте на северо-востоке Сирии после того, как они попали под огонь стрелкового оружия.

В результате редкого столкновения между американскими войсками и группой сторонников правительства, один сириец был убит, а другой ранен.

В заявлении коалиции говорится, что ситуация успокоилась и патруль вернулся на базу.

«После того, как военнослужащие коалиции сделали несколько предупреждений и попыток деэскалации, патруль попал под огонь из стрелкового оружия со стороны неизвестных лиц», — сказал полковник Майлс Кэггинс, представитель возглавляемой США коалиции.

«В целях самообороны войска коалиции открыли ответный огонь», — сказал он.

В этом кадре взятом из видео, местные жители и солдаты собрались возле американской военной колонны, застрявшей в деревне Хирбет-Амму, к востоку от города Камышлы, Сирия, в среду, 12 февраля 2020 года. Сирийские СМИ и активисты говорят, что один сириец был убит и еще один ранен в редком столкновении между американскими войсками и группой сторонников правительства в северо-восточной Сирии. (AP Photo)

Он сказал, что у одного американского солдата была «небольшая поверхностная царапина полученная при работе с их оборудованием», и он уже вернулся к исполнению своих обязанностей.

В государственных СМИ говорится, что убитый был гражданским лицом. Он был среди жителей деревни к востоку от города Камышлы, которые собрались на армейском контрольно-пропускном пункте, забросали конвой США камнями и сорвали флаг США с одной из машин. В этот момент американские военные забросали местных жителей дымовыми гранатами и открыли по ним огонь, говорится в сообщениях.

Американский военный представитель заявил, что коалиционные силы, проводившие патрулирование вблизи Камишли, натолкнулись на контрольно-пропускной пункт сирийских правительственных сил. По словам полковника Кэггинса, патруль подвергся обстрелу из стрелкового оружия со стороны неизвестных лиц после того, как военнослужащие коалиции сделали серию предупреждений в попытке деэскалации ситуации.

Подполковник ВВС Карла Глисон, сопровождавшая министра обороны США в его поездке в Брюссель, заявила, что в этом инциденте не было убито ни одного американца.

Материал получен 12 февраля 2020 года от официального агентства новостей Сирийского арабского государства (SANA). На снимке, предположительно показаны местные жители и американские солдаты, окружающие американские военные машины в городе Хербит-Амо, расположенном недалеко от северо-восточного сирийского города Камишлы. Возглавляемая США коалиция заявила, что ее силы в северо-восточной части Сирии сегодня обстреляли боевиков после того, как один из их патрулей подвергся нападению в районе города Камышлы. По словам официального представителя коалиционных сил Майлса Каггинса, патруль натолкнулся на контрольно-пропускной пункт сил сирийского режима, и попал под огонь из стрелкового оружия со стороны неизвестных лиц. В целях самообороны войска коалиции открыли ответный огонь.

Сотни американских военнослужащих дислоцированы на северо-востоке Сирии и, для борьбы с ИГИЛ, тесно сотрудничают со своими местными партнерами из возглавляемых курдами сирийских демократических сил. США проводят патрулирование на северо-востоке Сирии, и было не совсем понятно, почему конвой въехал в контролируемый правительством район.

Инцидент представляет собой собой редкую конфронтацию, в которой участвуют американские и сирийские войска в регионе переполненном вооруженными формированиями, где также размещены российские войска, и, несомненно, еще более усилит напряженность.

На государственном телеканале «Аль-Ихбария» был показан видеоролик, демонстрирующий бронированный автомобиль с американским флагом, стоящий на сельской дороге, в то время как автомобиль, похоже, преградил ему дорогу.

Местные жители проходят мимо американской бронетехники с, по крайней мере, двумя солдатами, один из которых уходит, когда приближаются гражданские лица. Видно, что один гражданский разрывает американский флаг, приближаясь к солдату.

По словам телевидения, протесты распространились по округе, не давая подкреплению прийти на помощь американскому конвою. В сообщении говорится, что раненый мирный житель находился на лечении в больнице города Камышлы.

Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что жители и вооруженные проправительственные ополченцы в Хирбет-Амму заблокировали путь американской колонны. Ополченцы начали стрелять в воздух, заставив американских военных применить дымовые гранаты. Обсерватория заявила, что напряженность возросла, и американские войска убили одного человека.

Обсерватория, которая имеет сеть активистов на местах, сказала, что неясно, был ли убитый гражданским или ополченцем. Обсерватория также заявила, что российский конвой прибыл на место происшествия, чтобы разрядить обстановку.

Сирийская война, которая продолжается уже девятый год, привлекла международных игроков, в том числе США, Россию и Турцию. РФ поддерживает правительство президента Башара Асада, в то время как Турция является основным сторонником повстанцев.