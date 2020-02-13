Весной свои посты могут потерять сразу девять губернаторов

13.02.2020, 10:26, Новости дня

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков озвучил прогноз накануне очередного «губернаторопада»

Ротация губернаторов в 2020 году состоит из двух блоков. Тех, у кого заканчивается срок полномочий и тех, кого могут отправить в отставку досрочно. Всего выборы губернаторов пройдут в 17 регионах. Что в этом году является поводом для того, что бы избежать отставки? В своей авторской колонке директор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков назвал несколько ключевых параметров. В их числе — рейтинг избираемости (оценка работы, запрос на обновление и т.д.), не ниже среднего, отсутствие серьезных конфликтов внутри элит, хорошие экономические показатели — исполнение нацпроектов, отсутствие госдолга.

В этой связи наиболее слабыми выглядят позиции губернатора Архангельской области Игоря Орлова, который из-за экологического скандала в Шиесе растерял весь свой рейтинг. Его уровень поддержки — рекордно низкий, не более 10% населения поддерживают его работу. Очевидно, что его должны сменить. Все остальные губернаторы — в средней зоне риска. Скорее всего, покинет свой пост, уйдя в Совет Федерации, калужский глава Анатолий Артамонов.

Сложная ситуация в Костромской области, где невысокий рейтинг у партии «Единая Россия» и много выборов всех уровней. При этом рейтинг самого главы региона Сергея Ситникова — довольно высокий, более 50%. Как и у главы Тамбовской области Александра Никитина, губернатора Брянской области Александра Богомаза и Смоленской области Алексея Островского.

Также неплохие позиции у главы Пензенской области Ивана Белозерцева, Ленинградской области Александра Дрозденко, Камчатского края Владимира Илюхина, президента Татарстана Рустама Минниханова. В целом Ленинградская область, Татарстан и Камчатка — являются лидерами экономического роста, прироста инвестиций, что позитивно отражается на устойчивости их глав. Полагаю, что в этом блоке замена может произойти только по принципу ротации возрастных кадров.

Более сложные позиции у главы Ростовской области Василия Голубева — у него наметился масштабный раскол в элитах, против него играет силовой блок. А также у главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, против которого играют крупные федеральные ФПГ и часть местных элит.

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков

К числу регионов, где могут произойти досрочные отставки, я бы отнес Ульяновскую область и ее губернатора Сергея Морозова, где высокий запрос на обновление сочетается с высоким рейтингом КПРФ и необходимостью выборов ульяновской гордумы. А также Саратовскую область и Валерия Радаева, которого жители региона тоже были бы не прочь обновить.

Очень плохо обстоят дела в Республике Коми, где рейтинг Сергея Гапликова также обвалился из-за Шиеса, почти сравнявшись с позициями Орлова из Архангельска. В зоне риска и Евгений Савченко, глава Белгородской области крепко держит регион, однако рейтинги падают.

В зоне риска досрочного обновления глава Карелии Артур Парфенчиков, глава Мордовии Владимир Волков.

Две отдельные подгруппы — это риски отставки по причине переустройства политических элит СКФО, тут в красной зоне Вячеславе Битаров (Северная Осетия) и Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесия). А также нежелательные губернаторы из числа оппозиции с низким рейтингом — глава Хакасии Валентин Коновалов и глава Владимирской области Владимир Сипягин. Их «медовый месяц» закончился, и рейтинг начал сползать вниз, люди разочарованы, а значит, их вероятная замена уже не будет вредить федеральной власти.

Таким образом, число отставок может варьироваться от 4-5 до 8-9, в зависимости от подходов федерального центра, который меняет свои установки на время федерального «транзита власти». Вероятно, что новый цикл «губернаторопада» придется на март-апрель, в этот промежуток будут приняты решения по 90% субъектов, где Кремль планирует провести выборы в 2020 году.