Россиянин на эмоциях расстрелял дорожную камеру за штраф

13.02.2020, 10:26, Разное

Разгневанный житель Биробиджана расстрелял дорожную камеру, из-за которой он получил штраф за превышение скорости. В полиции установили, что россиянин вел огонь из охотничьего ружья, передает телеканал «360».

Заметив сбой в работе сети камер, правоохранители начали расследование и выяснили, что на них охотился 43-летний местный житель. Прежде он получал множество штрафов за различные нарушения правил. Мужчина был задержан. Теперь ему придется выплатить не только штраф, но и компенсировать стоимость комплекса фотофиксации. 



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Россиянин на эмоциях расстрелял дорожную камеру за штраф

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