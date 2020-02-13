В РФС сочли неэтичной публикацию Тарасова о коронавирусе

13.02.2020, 10:26, Новости дня

Фотография с парикмахером азиатской внешности и подписью «коронавирус», которую опубликовал футболист Дмитрий Тарасов в Instagram, является неэтичной, сообщил офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией.

«Публикации, подобно той, которую допустил Дмитрий, однозначно носят дискриминационный характер. Это неэтично с его стороны. Дмитрий является публичной личностью, и так выражаться даже в шутку неприемлемо, нельзя поддерживать в обществе неправильные стереотипы», – сказал РИА «Новости» Смертин. 

Офицер РФС призвал футболистов следить за публикуемыми в соцсетях материалах. 

Ранее Тарасов опубликовал в сториз Instagram фото с парикмахером азиатской внешности. Снимок он подписал «коронавирус». Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) назвала фото «проявлением расизма».

Позже футболист объяснил, почему опубликовал фото, и призвал не воспринимать всерьез его «дурацкий юмор».



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В РФС сочли неэтичной публикацию Тарасова о коронавирусе

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