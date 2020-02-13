Обвиняемые разгромили изолятор в Москве

13.02.2020, 10:26, Новости дня

В изоляторе временного содержания на юго-западе Москвы трое обвиняемых устроили погром, информирует пресс-служба столичного главка МВД.

По информации ведомства, в помещении камеры находились трое обвиняемых по различным статьям УК РФ. Они отказались выполнять правила внутреннего распорядка и режима содержания, передает РИА «Новости».

«Они выражались нецензурной бранью, оскорбляли сотрудников полиции, вели себя агрессивно, повредили внутрикамерное имущество. На законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия граждане не реагировали», – говорится в сообщении.

Отмечается, что за медицинской помощью никто из участников потасовки не обращался. В отношении обвиняемых по факту инцидента принято процессуальное решение.

В сентябре несколько осужденных в Дагестане пытались устроить бунт в колонии №7.