«Везучий был!». Старейший советский разведчик умер в 103 года

13.02.2020, 10:25, Новости дня

Он помешал планам Гитлера уничтожить польский Краков.

Старейший советский разведчик Алексей Ботян, помешавший планам фюрера Адольфа Гитлера уничтожить польский Краков, умер на 104-м году жизни.

10 февраля Ботяну исполнилось 103 года. Он рассказал в интервью, как в конце 1944 года его диверсионной группе, работавший в Кракове, удалось помешать планам Адольфа Гитлера уничтожить город. Солдаты вермахта должны были взорвать ряд памятников культуры Кракова, однако советским разведчикам удалось заминировать склад со взрывчаткой и уничтожить сотни тонн тротила и боеприпасов немцев.

Ботян в 1941 году окончил разведывательную школу. Участвовал в обороне Москвы, принимал участие в диверсионных и партизанских операциях на территории Белоруссии и в Восточной Европе.

«Везучий был! Участвовал во всех боях и ни разу за всю войну ранен не был. Все же для защиты Отечества я кое-что сделал», — рассказывал Ботян.



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«Везучий был!». Старейший советский разведчик умер в 103 года

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