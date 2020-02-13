«Фильтруй базар»: в России создается общественное движение против хамских выходок пранкеров

13.02.2020, 10:25, Новости дня

Общественный контроль будет бороться с хамством пранкеров – в России открывается сбор подписей под петицией за контроль над поведением блогеров.

Инсценировка судорог от коронавируса в метро, бросание бутылок с верхних этажей, нападения на прохожих. Когда это называлось хулиганством, теперь пранком (розыгрышем), но сути это не меняет, убежден Сеймур Исраилов, автор проекта общественного контроля за поведением блогеров.

Пранки зачастую связаны с издевательством над человеком в том или ином видео. Реакция жертв записывается на видео, ролик заливается в сеть, и вот уже миллионы просмотров на хайпе, а с ним и деньги от рекламодателей.

Зарабатывать на таком не просто преступно и аморально, это колоссальная ловушка, в которую пропало целое поколение, а значит и будущее, считает Исраилов. Он собирает подписи под петицией за введение в России общественного контроля за действиями пранкеров.

Сеймур Исраилов

«Сейчас это всё детские игры. Но посмотрите на вещи серьезно — это смерть цивилизации. Пранкеры это как правило не глупые люди, знающие как манипулировать вниманием аудитории. А по другую сторону экрана – миллионы зрителей, целое поколение, которому эти клоуны показывают полную чушь, грязное и тупое шоу без начала и конца», – говорит Сеймур Исраилов.

Он подчеркнул, что как отец, не хочет, чтобы его дети даже видели подобный контент, а как патриот не может мириться с тем, что на культуру страны влияют «полуобезьяны».

«Они облик человеческий потеряли, это уже не люди», – говорит Исраилов, – Люди хотели бы показать то, в чем они хороши, в чем они состоялись. Танцевали бы, пели, кино снимали, стихи писали. Но они ставят на повестку тупой прикол, заявляют, что это вершина культуры. Так не пойдет».

После сбора подписей Исраилов выступит с общественной инициативой законодательно закрепить уголовную ответственность для блогеров пытающихся зарабатывать жестокими и бессмысленными пранками.

Напомним, самым скандальным пранком февраля стала инсценировка в московском метро выходца из Таджикистана Кароматулло Джаборова. Вместе с приятелями он снимал как парень изображает судороги на полу вагона. На фоне повышенной тревожности в обществе из-за эпидемии коронавируса у пассажиров началась паника.