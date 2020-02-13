Директор российской школы пристыдила девочку за «толстоватые» ноги в короткой юбке

13.02.2020, 10:24, Новости дня

Мать школьницы решила предать инцидент огласке спустя год.

В одной из школ Карелии директор учебного заведения заявила девочке, что короткие юбки не для «толстоватых ног». История произошла еще год назад, но о ней стало известно только сейчас.

«Я хочу сказать тебе, что такие юбки носят обычно девушки с очень хорошими формами. А у тебя такая форма, которая вызывает иронию. Толстоватые ноги. Это пошло и некрасиво». — сказала она.

По словам мамы девочки, которая тогда училась в восьмом классе, ее дочь пришла в школу в короткой юбке. Директор пригласила девочку к себе в кабинет, заявив, что та нарушила устав учебного заведения о деловом стиле одежды. При этом разговор школьница записала на мобильный телефон.

Мать девочки также вызвали в школу на беседу. Директору она сделала замечание за некорректный разговор с дочерью. Руководитель школы назвала ученицу лгуньей, но когда ей показали запись, попросила прощения. Впоследствии девочка поменяла учебное заведение, а её мать объяснила решение предать инцидент огласке тем, что директор продолжает вести себя некорректно с другими детьми. 



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Директор российской школы пристыдила девочку за «толстоватые» ноги в короткой юбке

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