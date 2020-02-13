Суд приговорил ученого из Новочеркасска к 7,5 года колонии за госизмену. Его арестовали после того как он сам пришел в ФСБ для консультации

13.02.2020, 10:24, Новости дня

Ростовский областной суд приговорил к 7,5 года колонии строгого режима доктора технических наук из Новочеркасска Алексея Темирева. Как сообщает ТАСС, его признали виновным в государственной измене.

Дело в отношении ученого рассматривалось в особом порядке.

«Суд признал Темирева виновным по статье 275 УК РФ („Госизмена“) и назначил ему наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему также назначен один год ограничения свободы после отбытия наказания», — сообщили агентству в пресс-службе суда.

Как рассказали в пресс-службе, Темирев не стал обжаловать приговор и он уже вступил в силу.

Темирев был совладельцем конструкторского бюро «Интеллектуальные робастные интегрированные системы». Ученого арестовали в июле прошлого года по обвинению в передаче секретной информации о российских подводных лодках вьетнамской разведке, после того как он сам пришел в ФСБ для консультации.

По словам адвокатов, Темирев хотел проверить секретность документов из своего конструкторского бюро и собирался передать бумаги другой российской компании. Для этого он обратился за разрешением к силовикам.

Свою вину ученый так и не признал.