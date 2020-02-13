Суд приговорил ученого из Новочеркасска к 7,5 года колонии за госизмену. Его арестовали после того как он сам пришел в ФСБ для консультации

13.02.2020, 10:24, Новости дня

Ростовский областной суд приговорил к 7,5 года колонии строгого режима доктора технических наук из Новочеркасска Алексея Темирева. Как сообщает ТАСС, его признали виновным в государственной измене.

Дело в отношении ученого рассматривалось в особом порядке.

«Суд признал Темирева виновным по статье 275 УК РФ („Госизмена“) и назначил ему наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему также назначен один год ограничения свободы после отбытия наказания», — сообщили агентству в пресс-службе суда.

Как рассказали в пресс-службе, Темирев не стал обжаловать приговор и он уже вступил в силу.

Темирев был совладельцем конструкторского бюро «Интеллектуальные робастные интегрированные системы». Ученого арестовали в июле прошлого года по обвинению в передаче секретной информации о российских подводных лодках вьетнамской разведке, после того как он сам пришел в ФСБ для консультации.

По словам адвокатов, Темирев хотел проверить секретность документов из своего конструкторского бюро и собирался передать бумаги другой российской компании. Для этого он обратился за разрешением к силовикам.

Свою вину ученый так и не признал.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Суд приговорил ученого из Новочеркасска к 7,5 года колонии за госизмену. Его арестовали после того как он сам пришел в ФСБ для консультации

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Соседов жестко раскритиковал звезду 90-х Наталью Ветлицкую

24.12 / «Нафтогаз» надеется на подписание контрактов с «Газпромом» 27 декабря – Витренко

07.02 / Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Камиллу Гилметдинову

28.01 / Известно, сколько яда выделяет организм человека

31.01 / Новый посол США в России призывает освободить Пола Уилана

12.02 / В Казахстане установили трех зачинщиков беспорядков

11.01 / Роскосмос захотел взыскать с Центра Хруничева 12,8 млрд рублей

20.12 / Всероссийский Дед Мороз рассказал о самых частых пожеланиях

28.01 / В Пентагоне сравнили угрозы РФ и Китая для США

04.02 / Во Франции убит чеченский оппозиционный блогер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика