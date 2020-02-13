Daily Telegraph — дядю Гуаидо задержали при попытке ввезти в Венесуэлу взрывчатку

13.02.2020, 10:21, Новости дня

В аэропорту Венесуэлы арестовали дядю главы оппозиции Хуана Гуаидо: у него нашли небольшое количество взрывчатого вещества, два незадекларированных бронежилета и контакты американских спецслужб, пишет The Daily Telegraph. В ответ Гуаидо обвинил Николаса Мадуро в том, что тот использует арест его родственника для давления на оппозицию после международного турне в поисках поддержки у мировых лидеров.


Reuters

В среду соратник президента Николаса Мадуро заявил, что представители власти арестовали Хуана Хосе Маркеса, дядю лидера оппозиции Хуана Гуаидо, при попытке ввезти на территорию Венесуэлы «взрывоопасные материалы», пишет The Daily Telegraph.

Как рассказывает издание, вечером в среду Диосдадо Кабельо, который поддерживает президента Венесуэлы, объявил в эфире своей еженедельной телепрограммы об аресте дяди Гуаидо. По его словам, родственника лидера оппозиции задержали за то, что у него якобы нашли небольшое количество взрывчатого вещества С4 в фонариках и два бронежилета, которые он не задекларировал. Кроме того, Кабельо обвинил Маркеса в том, что у него в телефоне добавлен контактный номер, который, возможно, принадлежит американскому агенту спецслужб «по имени Чарльз».

Отмечается, что за день до этого Гуаидо и его дядя прилетели международным рейсом из Португалии. Это возвращение подвело итог трёхнедельному международному туру главы оппозиции, который включал страны Европы, Канаду и США, где он встречался с Дональдом Трампом. Главной целью поездки стал поиск поддержки со стороны мировых лидеров в начатой в прошлом году кампании против Николаса Мадуро. Сторонники Гуаидо рассчитывают сместить президента Венесуэлы и положить конец 20 годам правления социалистов, которых критики обвиняют в социальном и экономическом кризисе в стране.

Во время ареста Хуан Гуаидо покинул аэропорт и позднее обвинил Мадуро в использовании своего дяди в качестве угрозы. «Я возлагаю ответственность на тебя, узурпатор Николас Мадуро, и на каждого из твоих приспешников в (аэропорту. — ИноТВ) Майкетия за то, что может случиться с Хуаном Хосе Маркесом», — приводит британская газета слова Гуаидо. Лидер оппозиции также добавил, что его дядя — «честный и смелый человек». Как пишет The Daily Telegraph, другие родственники Маркеса не считают его политически активным человеком и говорят, что он поехал с Гуаидо, потому что беспокоился о безопасности племянника. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Daily Telegraph — дядю Гуаидо задержали при попытке ввезти в Венесуэлу взрывчатку

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01 / Ученые рассказали, почему нужно делиться неловкими ситуациями

30.01 / Задержан скрывавшийся десять лет фигурант дела о крупном хищении по венным контрактам

10.02 / После межэтнических столкновений в Казахстане уволили губернатора

25.12 / Экономика: Как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2»

08.12 / Венгрия потребовала вернуть нацменьшинствам на Украине право на родной язык

05.02 / На границе Украины и Молдавии обнаружили подземный спиртопровод

03.02 / В Раде хотят рассмотреть кадровые вопросы и заслушать отчет Кабмина о платежках за газ и тепло – Корниенко

08.12 / Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества

04.02 / Обвиняемому в убийстве девятилетней девочки в Саратове продлили арест

11.02 / 90 млн евро за сезон. Итальянские клубы считают зарплату для Месси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика