Россия и Грузия обсудят возможность восстановления авиасообщения

13.02.2020, 10:20, Новости дня

В ходе запланированных на март переговоров спецпредставителя Грузии по связям с Россией Зурабом Абашидзе речь пойдет о возможном развитии отношений Москвы и Тбилиси, сообщил экс-замглавы МИД, сенатор Григорий Карасин.

«Встреча с Абашидзе в марте планируется. Будем говорить о состоянии двусторонних отношений, о том, как их можно развивать в сложных условиях, когда идет внутриполитическая борьба с Грузией, когда у нас нет дипломатических отношений», – сказал сенатор, передает РИА «Новости».

Он также указал, что в ситуации, сложившейся в отношениях РФ и Грузии, существуют «большие международные завихрения».

Отвечая на вопрос РИА Новости, следует ли ожидать в скором времени восстановление авиасообщения между странами, Карасин ответил: «Это предмет размышлений и переговоров».

Ранее МИД назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией.

Ранее министр экономики и устойчивого развития Грузии Натиа Турнава призвала Россию возобновить прерванное летом прямое авиасообщение, заверив, что проблем с безопасностью в Грузии у россиян нет.

Как сообщал спецпредставитель премьера Грузии по РФ Зураб Абашидзе, рассмотреть вопрос восстановления прямого авиасообщения между двумя странами планируется в начале марта. 



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Россия и Грузия обсудят возможность восстановления авиасообщения

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