Требующей от РФ репараций Польше напомнили о спасении Кракова разведчиком Ботяном

13.02.2020, 10:19, Новости дня

Польским политикам, требующим от РФ репараций по итогам Второй мировой войны, следует оценить стоимость польского города Кракова, спасенного от разрушения в январе 1945 года благодаря операции, проведенной под руководством легендарного разведчика Алексея Ботяна, сообщил ветеран Службы внешней разведки России, сенатор Игорь Морозов.

«Сегодня, когда мы слышим от Польши заявления в русофобском стиле о возмещении Россией репараций, надо вспомнить и оценить, а сколько стоит исторический Краков, который является гордостью европейской цивилизации. Город, который спас Ботян со своей группой», – приводит его слова РИА «Новости».

«Ботян сделал все возможное, чтобы этот город перед уходом нацистов не был стерт с лица земли», – подчеркнул Морозов.

В четверг стало известно, что Герой РФ Алексей Ботян скончался на 104-м году жизни. Группе Ботяна удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец в районе Кракова, чтобы остановить наступление советских войск. Подрыв плотины привел бы к затоплению и разрушению Кракова. Группа Ботяна сумела заминировать и взорвать склад взрывчатки и боеприпасов, находившийся в располагавшемся рядом Ягеллонском замке.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Варшава имеет «безоговорочное» право на репарации от России за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ответ предложила Яблонскому «не шаромыжничать».

Требования нынешних властей Польши рассмешили бывшего президента республики Леха Валенсу.