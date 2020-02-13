Складной смартфон Motorola Razr с гибким экраном прошел краш-тест

13.02.2020, 10:14, Новости дня

Известный блогер провел испытание для нового гибкого смартфона под названием Motorola Razr.

Уровень прочности данного девайса приятно удивил зрителей, а потому переживать за целостность данного устройства не стоит. На внешнем экране предусмотрели обыкновенное стекло. Блогером была проведена проверка на агрессивный характер закрытия устройства. Даже в тех случаях, если аппарат закрывать двумя руками, работоспособность не уменьшится.

Однако при проведении этапы испытаний на изгиб данный аппарат не смог показать желаемого результата, в отличии от прямого конкурента Galaxy Fold. При проведении проверки шарнир сломался, но закрывать и открывать дисплей не представлялось проблемы. Остальные подробности пока удерживаются в тайне.