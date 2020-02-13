Смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro почти ничем друг от друга не отличаются

13.02.2020, 10:14, Новости дня

В Сети ранее опубликовали технические параметры новых флагманских смартфнов Mi 10 и Mi 10 Pro, в которых оказались минимальные отличия друг от друга.

В частности, производитель предусмотрел в девайсах одинаковые восьмиядерные чипы SoC Snapdragon 865, а также идентичные 6,67-дюймовые дисплеи с высоким разрешением и частотой обновлений 90 Гц. Что касается размеров смартфонов, то и здесь никаких отличий между ними не обнаружено, что позволит надевать чехлы, не беспокоясь об отличии модификации.

Однако если говорить о том, чем отличаются аппараты Mi 10 и Mi 10 Pro, то следует отметить примененные батареи, а также размер постоянной памяти. В топовой версии емкость аккумулятора составляет 512 гигабайт, а в упрощенной лишь 256 гигабайт. Также указано, что новинка имеет 4780 мАч против упрощенной модели на 4500 мАч.



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Смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro почти ничем друг от друга не отличаются

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