В 2020 году Apple хочет продать на 50% больше iPhone

13.02.2020, 10:14, Новости дня

Американская компания Apple в начале 2020 года опубликовала предварительный прогноз по поставках чипов для смартфонов iPhone.

В свою очередь, в компании намерены заказать на 50-60 процентов больше процессоров Apple A14, чем предшествующую модель годом ранее. Аналитики указали, что данное решение связано с тем, что в компании выражают большие надежные по уровню продаж на текущий год.

В нынешнем году компания Apple может выпустить большее количество устройств разных моделей, с чем и выражена потребность в большем количестве чипов. Эксперты ранее спрогнозировали, что в дальнейшем состоится выход трех модификаций iPhone 12, которые получат поддержку сетей пятого поколения. Остальные детали пока не раскрыты компанией из Купертино.