В Бурятии начались учения частей ПВО

13.02.2020, 10:12, Новости дня

Более 1 тыс. военнослужащих из подразделений ПВО из Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровского края приступили к учениям на полигоне Телемба (Республика Бурятия) по отражению ракетной атаки и атаки дронов, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

Как сообщили в пресс-службе, в ходе учений расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук» и других комплексов ПВО отработают задачи по прикрытию войск при проведении наземных операций от налетов авиации и ракетных атак, а на завершающем этапе будут проведены практические пуски ракет.

К учениям будет привлечено около 200 единиц техники. Военнослужащие уже приступили к интенсивной подготовке.

«Задачи, которые предстоит выполнить расчетам подразделений ПВО на полигоне Телемба, выработаны с учетом опыта борьбы с воздушными целями в Сирийской Арабской Республике. Особое внимание будет уделено отражению налетов боевых беспилотных летательных аппаратов и ракет различных типов», – передает ТАСС сообщение пресс-службы округа.

Ранее расчеты ЗРС С-400 Восточного военного округа (ВВО) в ходе учений совершили перехват баллистической мишени «кабан» на полигоне Капустин Яр.



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В Бурятии начались учения частей ПВО

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