Законопроект о «гаражной амнистии» внесен в правительство

13.02.2020, 10:12, Новости дня

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены» внесен в правительство.

Согласно данным Единого госреестра недвижимости, в РФ не зарегистрировано более чем 3,5 млн гаражей. «Из-за отсутствия правоустанавливающих документов граждане годами не могли оформить объекты, а сами постройки из-за отсутствия в законе определения «гараж» не учитывались, поэтому количество фактически существующих, но не оформленных в установленном порядке объектов значительно выше», – сказано в сообщении Росреестра.

Особый механизм оформления прав граждан на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, действует, если строительство гаража завершилось до введения Градостроительного кодекса России. Также это касается принадлежащих гражданам машино-мест, расположенных в коллективном гараже.

Законопроект устанавливает перечень документов, подтверждающих владение гражданином гаражом. Речь идет, в частности, о длительном добросовестном использовании, выплате пая в гаражном кооперативе, ранее полученном решении о распределении гаража и т.п.

Законопроект разрабатывался Минэкономразвития РФ совместно с Росреестром в течение двух лет. Вступление в силу нового порядка ожидается в 2021 году.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин объяснил необходимость «гаражной амнистии».