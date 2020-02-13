Александр Кокорин все же перейдет в «Сочи»

13.02.2020, 10:06, Новости дня

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин проведет весеннюю часть чемпионата РФ по футболу в составе "Сочи". Клубы достигли договоренности об аренде 29-летнего футболиста.

"Зенит" отправил Кокорина в аренду в "Сочи" еще 21 января. Но Александр не согласился с таким вариантом продолжения карьеры и отказался от перехода. Кокорин готовился к сезону в составе "Зенит-2". Ходили слухи о переходе нападающего в "Балтику" и "Арсенал".

Однако в итоге Кокорин согласился присоединиться к "Сочи". Это подтвердил РИА "Новости" владелец сочинского клуба Борис Ротенберг.



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Александр Кокорин все же перейдет в «Сочи»

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