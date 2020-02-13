Представлен российский ПК-моноблок на процессоре «Эльбрус»

13.02.2020, 10:06, Новости дня

Структуры госкорпорации «Ростех» создали рабочие прототипы новых персональных компьютеров, использующие российский процессор Эльбрус-1С+. Устройства выполнены в различных форм-факторах, включая экономящий пространство на рабочем столе моноблок ЭЛИК 102.

Кроме того, линейка компьютеров ЭЛИК включает варианты в трёх других форм-факторах с отдельным корпусом: настольным, тонким настольным или ультракомпактным. Разработаны ПК предприятием дочернего концерна «Ростеха», «Автоматика» — Институтом электронных управляющих машин (ИНЭУМ) им. Брука при участии АО «МЦСТ».

На ЭЛИКи можно поставить одну из нескольких основанных на Linux и сертифицированных для использования госструктурами и госкорпорациями операционных систем — Эльбрус Линукс, ОС Альт, Астра Линукс или Нейтрино. В качестве офисных пакетов доступны Libre Office или МойОфис.

Прототипы ПК, которым использование отечественного чипа и ОС гарантирует отсутствие шпионских «закладок» и других уязвимостей, показывают сейчас в Москве на специализированной выставке потенциальным заказчикам из государственных органов и коммерческих компаний.

Текст:

Вести.Hi-tech