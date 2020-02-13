Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

13.02.2020, 10:06, Новости дня

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Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 63,41-63,59 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 63,55 руб., повысившись на 33,5 копейки относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 69,05 руб. — это на 30,5 копейки выше отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 32,15 копейки до 66,02 руб.

Цены на нефть меняются разнонаправленно в четверг после резкого роста накануне.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск снизилась на 0,2% и составила $55,67 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,1% до $51,2 за баррель.

По итогам предыдущей торговой сесии фьючерсы на Brent подорожали на 3,3%. Цена контрактов на WTI к закрытию торгов в среду подскочила на 2,5%.



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Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

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