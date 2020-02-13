У авиапассажира изъяли фрикадельки и вареную баранину с крупной суммой внутри

13.02.2020, 10:06, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

Нетривиальный способ вывоза валюты за рубеж выбрал 25-летний индиец, спрятавший более 63 тысяч долларов в различной валюте в продуктах питания, которые и попытался пронести на борт самолета, сообщает спецподразделение индийской полиции, занимающееся досмотром в воздушных гаванях страны.

Vigilant #CISF personnel apprehended a passenger namely Mr Murad Alam carrying high volume of foreign currency worth approx. INR 45 lakh concealed in peanuts, biscuit packets & other eatable items kept inside his baggage @ IGI Airport, Delhi. Passenger was handed over to customs. pic.twitter.com/AJgO6x4WjN

— CISF (@CISFHQrs) February 12, 2020

"Инновационный" план мог бы увенчаться успехом, кабы не поведение его разработчика Мурада Алама — молодой человек заметно нервничал и постоянно оглядывался по сторонам, когда в аэропорту Нью-Дели проходил регистрацию на рейс в Дубай. Его поведение как раз и насторожило служителей закона, решивших проверить багаж и ручную кладь пассажира.

Кинологи не нашли ничего криминального, но, заглянув в пакет с продуктами питания, стражи порядка обнаружили крупную сумму — более 63 тысяч долларов в валюте Саудовской Аравии, Катара, Омана, Кувейта и ЕС. Предприимчивый пассажир умело упаковал купюры в арахисовую скорлупу и упаковку с печеньем, но настоящее изумление у специалистов вызвало то, как он умудрился засунуть деньги во фрикадельки и куски вареной баранины.

Алама взяли под стражу, какое наказание ему грозит, не сообщается.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

У авиапассажира изъяли фрикадельки и вареную баранину с крупной суммой внутри

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / «Крылья Советов» усилились защитником сборной Алжира

14.01 / США в 2020 году выделят Украине более $1 млрд – Ельченко

12.02 / Киев передал в контактную группу по Донбассу новый список лиц на освобождение

02.12 / WADA обвинило мужа директора Московской антидопинговой лаборатории в «правке» базы данных анализов, Россия с этим согласилась

16.12 / С начала декабря оккупационные войска на Донбассе потеряли 44 человека – разведка ООС

17.01 / «Впереди еще несколько химиотерапий и операция». Мазур рассказала о борьбе с раком

30.01 / В Персидском заливе горит нефтяной танкер

24.01 / Богатейшая женщина Африки ответила на обвинения в коррупции

31.01 / Число жертв коронавируса в Китае выросло до 213 человек

15.01 / Анонсированы самые крупные за 25 лет военные учения США в Европе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика