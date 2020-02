У авиапассажира изъяли фрикадельки и вареную баранину с крупной суммой внутри

13.02.2020, 10:06, Новости дня

Нетривиальный способ вывоза валюты за рубеж выбрал 25-летний индиец, спрятавший более 63 тысяч долларов в различной валюте в продуктах питания, которые и попытался пронести на борт самолета, сообщает спецподразделение индийской полиции, занимающееся досмотром в воздушных гаванях страны.

Vigilant #CISF personnel apprehended a passenger namely Mr Murad Alam carrying high volume of foreign currency worth approx. INR 45 lakh concealed in peanuts, biscuit packets & other eatable items kept inside his baggage @ IGI Airport, Delhi. Passenger was handed over to customs. pic.twitter.com/AJgO6x4WjN

— CISF (@CISFHQrs) February 12, 2020

"Инновационный" план мог бы увенчаться успехом, кабы не поведение его разработчика Мурада Алама — молодой человек заметно нервничал и постоянно оглядывался по сторонам, когда в аэропорту Нью-Дели проходил регистрацию на рейс в Дубай. Его поведение как раз и насторожило служителей закона, решивших проверить багаж и ручную кладь пассажира.

Кинологи не нашли ничего криминального, но, заглянув в пакет с продуктами питания, стражи порядка обнаружили крупную сумму — более 63 тысяч долларов в валюте Саудовской Аравии, Катара, Омана, Кувейта и ЕС. Предприимчивый пассажир умело упаковал купюры в арахисовую скорлупу и упаковку с печеньем, но настоящее изумление у специалистов вызвало то, как он умудрился засунуть деньги во фрикадельки и куски вареной баранины.

Алама взяли под стражу, какое наказание ему грозит, не сообщается.