В Украине за неделю от гриппа умерли восемь человек

13.02.2020, 10:06, Новости дня

За прошедшую неделю (с 3 по 9 февраля) в Украине зарегистрировано восемь смертельных случаев в результате гриппа, который был подтвержден лабораторно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения 12 февраля.

«За неделю зарегистрировано восемь летальных случаев вследствие гриппа, что подтверждено методом ПЦР. С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа», – сообщили в ведомстве. 

Всего за неделю заболели 283 тыс. человек,  из них 65,6% – дети.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 741,8 на 100 тыс. населения, что на 55,6% больше эпидемического порога по Украине.

В министерстве отметили, что почти во всех областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности, кроме Киева и Харьковской области, где не превышен эпидпорог.

Лучшая профилактика гриппа – это ежегодная вакцинация, добавили в ведомстве.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский в комментарии изданию «ГОРДОН» рассказал, что в этом году в Украине впервые за последние 10 лет от гриппа привито более 1% населения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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В Украине за неделю от гриппа умерли восемь человек

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