«Умный» китайский коронавирус нашел новый способ распространения

13.02.2020, 10:05, Разное

Власти Гонконга обнаружили новый способ передачи коронавируса COVID-2019. Они считают, что он способен передаваться через систему канализации, сообщает телеканал «360».

Наблюдая за одной из заболевших жительниц, специалисты выяснили, что она не бывала в Ухане – городе, где находится очаг заболевания. Кроме того, 62-летняя женщина не контактировала с другими инфицированными. Оказалось, что рядом с ней живет 75-летний сосед, с которым они лично не знакомы. Однако у их квартир один канализационный узел – единственный способ, с помощью которого ей мог передаться вирус.