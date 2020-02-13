Грузия за 2019 год выдворила двух граждан России

13.02.2020, 10:05, Новости дня

МВД Грузии сообщило о 104 иностранных гражданах, выдворенных по разным причинам из страны в течение 2019 года, среди них двое россиян, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Более всего из Грузии выдворяли азербайджанцев – 32 человека. Грузия в 2019 году выдворила по 11 граждан Турции и Ирана, восемь – Индии, семь – Нигерии, шесть – Ирака, пять – Египта, четыре – Марокко, три – Армении, по двое – из РФ и Анголы.

Также среди выдворенных есть по одному гражданину таких стран как Украина, Канада, Узбекистан, Болгария и других.

Кроме этого МВД сообщило, что с просьбой предоставить убежище к Грузии в 2019 году обратилось 79 граждан России, но лишь шестеро из них получили соответствующий статус беженца. Всего число обратившихся за убежищем в Грузии в прошлом году составило 1,2 тыс. человек.



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Грузия за 2019 год выдворила двух граждан России

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