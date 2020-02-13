Николай Расторгуев из-за забывчивости не смог назвать размер своей пенсии

13.02.2020, 10:04, Разное

Выступая на пресс-конференции, российский певец Николай Расторгуев ответил журналистам, что забыл о размере своей пенсии. Эстрадный исполнитель не интересуется своим пособием, поскольку основным источником доходов для него являются концерты, а выступать он на них намеревается до самой смерти.
Певец признался, что однажды его уже спрашивали о том, сколько государство ему платит по старости. Когда он ответил, человек, задавший вопрос, ему не поверил. Названная сумма была слишком маленькой для проживания, поэтому с тех пор Николай Расторгуев не обращает внимания на пенсию.

По словам музыканта, он слышал о надбавке, которую ему могут выплатить за звание народного артиста России, но никогда не углублялся в эту тему и даже не занимался ее оформлением. Такое пренебрежительное отношение к пособию обусловлено занятостью артиста. Николай Расторгуев регулярно выступает на концертах и намерен этим заниматься, пока ему «не забьют последний гвоздь в крышку гроба», заявил певец.



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Николай Расторгуев из-за забывчивости не смог назвать размер своей пенсии

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