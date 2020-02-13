Флагман Xiaomi Mi 10 появится с белым цветом корпуса

13.02.2020, 10:04, Разное

Сегодня, 13 февраля, китайский технологический гигант Xiaomi официально презентует флагман Mi 10. Задолго до премьеры начала появляться «дозированная» информация о новинке, а недавно Чанг Ченг, занимающий пост вице-президента бренда, рассказал, что гаджет появится с белым цветом корпуса.

Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi 10 станет доступным в персиковом, зелёном и голубом цветах. Однако, как оказалось, это не все варианты, а потому корпус смартфона будет белым и, скорее всего, чёрным, либо тёмно-серым. Кроме этого известно, что новинка будет работать под управлением оболочки MIUI 11, получит многорежимный адаптер NFC и водоотталкивающее покрытие.

Ранее глава Xiaomi Лей Цзюнь намекнул на стоимость флагмана Mi 10. По его словам, недавно презентованный южнокорейский Samsung Galaxy S20 с заявленной стоимостью в 999 долларов почти вполовину дороже китайской новинки. То есть, примерная цена устройства составит около 599 долларов, а младшая версия может иметь ценник ещё ниже.