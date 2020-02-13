Флагман Xiaomi Mi 10 появится с белым цветом корпуса

13.02.2020, 10:04, Разное

Сегодня, 13 февраля, китайский технологический гигант Xiaomi официально презентует флагман Mi 10. Задолго до премьеры начала появляться «дозированная» информация о новинке, а недавно Чанг Ченг, занимающий пост вице-президента бренда, рассказал, что гаджет появится с белым цветом корпуса.
Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi 10 станет доступным в персиковом, зелёном и голубом цветах. Однако, как оказалось, это не все варианты, а потому корпус смартфона будет белым и, скорее всего, чёрным, либо тёмно-серым. Кроме этого известно, что новинка будет работать под управлением оболочки MIUI 11, получит многорежимный адаптер NFC и водоотталкивающее покрытие.

Ранее глава Xiaomi Лей Цзюнь намекнул на стоимость флагмана Mi 10. По его словам, недавно презентованный южнокорейский Samsung Galaxy S20 с заявленной стоимостью в 999 долларов почти вполовину дороже китайской новинки. То есть, примерная цена устройства составит около 599 долларов, а младшая версия может иметь ценник ещё ниже.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Флагман Xiaomi Mi 10 появится с белым цветом корпуса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12 / Соблазн устранить конкурента: Турчак объяснил решение WADA

06.02 / Исследование: Большинство женщин в мире не удовлетворены своим размером груди

09.12 / Триумфу Софии Ротару в России нашли объяснение

15.12 / Астрологи рассказали о лучших нарядах для привлечения удачи в год Крысы

11.02 / Мнение: Темп

30.01 / Мнение: Коммунисты вперед!

19.12 / Знаменитый певец встал грудью за родных парализованной Заворотнюк

17.12 / Дмитрий Харатьян поздравил Светлану Дружинину с 84-летием

06.12 / Неизвестный открыл стрельбу в московском ТЦ

21.12 / Джереми Кларксон назвал ТОП-3 самых «унылых» автомобилей 2019 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика