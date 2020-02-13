Главный санврач Петербурга подала в суд на сбежавшую из карантина пациентку

13.02.2020, 9:58, Новости дня

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталья Башкетова подала в суд на пациентку Аллу Ильину, которая сбежала из карантина в клинической инфекционной больнице имени Боткина, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В пресс-службе сообщили, что «Куйбышевский районный суд зарегистрировал административное исковое заявление Главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга к Алле Ильиной о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина», передает ТАСС.

Пациентка не захотела сидеть в коронавирусном карантине две недели, замкнула магнитный замок двери и сбежала, информирует «Фонтанка».

Ранее судебный юрист Натан Будовниц рассказала в комментарии газете ВЗГЛЯД, что если человек действительно болен, знает свой диагноз и умышленно распространяет коронавирусную инфекцию, то его действительно можно привлечь к ответственности.

По данным на 12 февраля, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 44 тыс. 600 человек, количество летальных исходов достигло 1 тыс. 113 случаев, 4 тыс. 740 человек выздоровели.