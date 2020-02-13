Против мэра Георгиевска в Ставрополье завели два уголовных дела из-за угроз убийством и подделки документов

13.02.2020, 9:57, Новости дня

На мэра города Георгиевска в Ставропольском крае Максима Клетина завели два уголовных дела, его подозревают в использовании поддельного документа и угрозе убийством. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

Согласно данным ведомства, в 2017 году Клетин отдал в комиссию по отбору кандидатов на должность главы округа фальшивый диплом о высшем образовании, которого на самом деле не получил, так как был отчислен.  в 2018—2019 годах Клетин также угрожал своей знакомой убийством. Мэр приставлял к ней нож и «имитировал удушение».

Сообщается, что незадолго до возбуждения дела мэр Георгиевска подал заявление о выходе из «Единой России», которое региональный исполком партии удовлетворил.  Как уточняет «Коммерсантъ»,  такое решение Клетин принял после того, как в декабре прошлого года в интернете появились видеозаписи и скриншоты его переписки, где он называл себя «приличной принцессой» и говорил, что «принцесса в юности была серьезным преступником». Он также угрожал своему адресату убийством и описывал, как это сделает.



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Против мэра Георгиевска в Ставрополье завели два уголовных дела из-за угроз убийством и подделки документов

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